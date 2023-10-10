На Западе опасаются подорожания топлива на фоне палестино-израильского конфликта

Конфликт между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС может привести к ужесточению американских санкций в отношении Ирана, поддерживающего Палестину, поставить под угрозу перспективы построения нормальных отношений между Саудовской Аравией и Израилем, а также ухудшить ситуацию на Ближнем Востоке. Любой из этих моментов может привести к резкому подорожанию топлива, пишет газета Politico.

Глава энергетической консалтинговой компании Lipow Oil Associates Энди Липоу считает, что цены на топливо могут вырасти не столько из-за того, что палестино-израильский конфликт влияет на поставки нефти в данный момент, сколько из-за опасений, что в этот конфликт будут вовлечены другие страны, например, Иран.

Ряд аналитиков энергетической отрасли предполагают, что президент США Джо Байден на самом деле ужесточит санкции против Ирана. Специалисты опасаются, что в таком случае мировые цены на нефть превысят символический ориентир в $100 за баррель, пишет Politico.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее в полиции Израиля спрогнозировали продолжительность эскалации конфликта.