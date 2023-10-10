Мишустин заявил, что РФ обладает большим инновационным потенциалом

Россия имеет солидный инновационный потенциал, чтобы наладить полный цикл выпуска изделий электронной промышленности. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, слова которого приводит Telegram-канал российского правительства.

«Россия обладает большим инновационным потенциалом», — сказал Мишустин, обращаясь к участникам форума «Микроэлектроника».

Он обратил внимание, что отечественные ученые создают востребованные решения на основе искусственного интеллекта, квантовых вычислений, коммуникаций и новых материалов. По его словам, в стране хватает возможностей, чтобы наладить полный цикл выпуска изделий для разных сфер. В том числе: энергетики и строительства, транспорта и связи.

Глава кабмина подчеркнул, что правительство продолжит предлагать эффективные механизмы помощи отрасли электроники.

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