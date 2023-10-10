МВФ отметил стабильный экспорт российской нефти

Российская нефть торгуется выше 60 долларов за баррель несмотря на то, что Запад ввел потолок цен на российское сырье. Об этом говорится в сообщении Международного валютного фонда, передает ТАСС.

Отмечается, что МВФ улучшил свой прогноз по цене на нефть до 80,5 доллара за баррель. При этом в начале года прогноз составлял 76,43 доллара за баррель.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен сообщала, что страна готовится ужесточить санкции против российской нефтяной отрасли, чтобы пресечь уклонение от ценового лимита. По ее словам, Вашингтон «очень вероятно» предпримет шаги по обеспечению соблюдения лимита в $60 за баррель российской нефти. Этот лимит был введен США и их союзниками, однако в последние недели Россия продавала нефть дороже.

Минфин США тщательно отслеживает ситуацию с соблюдением санкций и хочет, чтобы участники рынка понимали серьезность намерений Вашингтона, заявила Йеллен. Пока конкретные меры не названы.

Ценовой лимит действует через угрозу санкций западным компаниям, которые имеют дело с российской нефтью. Однако Россия развила собственную инфраструктуру поставок в обход ограничений. Тем не менее значительная часть ее нефти все еще продается при участии западных фирм, отмечает WSJ.

Ранее Эстония потребовала полное торговое эмбарго для России.