Сбербанк рассказал о своих успехах в 2023 году

Сбербанк с января по сентябрь 2023 года получил 1 трлн 129,3 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ, в сентябре прибыль составила 130,2 млрд рублей. Об этом говорится в пресс-релизе банка.

В сообщении говорится, что несмотря на беспрецедентные внешние вызовы, Сбер удерживает лидерство по силе бренда среди всех банков Европы. Об этом свидетельствуют данные исследования Brand Finance.

Рентабельность капитала Сбербанка, согласно представленному документу, составила 25%. Кредитный портфель вырос на 20% с начала 2023 года. При этом средств физических лиц в сентябре стало больше на 1,9%, — 21 трлн руб.

Количество розничных клиентов увеличилось до 107,6 млн человек. С начала года прирос клиентов составил 1,2 млн. Число активных корпоративных клиентов — 3,1 млн юрлиц.

В начале сентября сообщалось, что бизнес за 3 квартала 2023 года получил 1,2 трлн рублей факторинга от Сбера.

Ранее Сбербанк предложил новый способ инвестиций.