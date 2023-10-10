Минэкономразвития РФ назвало отрасли, где упадет спрос на сотрудников к 2030 году

Потребность в работниках к 2023 году снизится в России в отраслях сельского хозяйства, финансовой и страховой деятельность, недвижимости и торговли. Об этом говорится в прогнозе Минэкономразвития, передает издание РБК.

По прогнозу министерства, совокупное снижение спроса на труд в этих сферах составит 720 тыс. человек. В общем потребность в кадрах к 2030 году оценивается на уровне 73,1 млн человек.

Спрос на занятых в сельском хозяйстве снизится на 300 тыс. человек (с 4,5 млн в 2022 году), в торговле — на 200 тыс. (с 13,3 млн), в финансовой и страховой деятельности — на 100 тыс. (с 1,3 млн), также на 100 тыс. ожидается сокращение спроса и на специалистов в сфере недвижимости (с 1,9 млн в 2022 году).

При этом Минэкономразвития прогнозирует увеличение спроса на кадры в обрабатывающих производствах, здравоохранении, транспортировке и хранении, а также в научной деятельности, сфере информационных технологий и связи.

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