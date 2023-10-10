Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Минэкономразвития РФ назвало отрасли, где упадет спрос на сотрудников к 2030 году

Спрос на сотрудников в РФ упадет к 2030 году в агросекторе, финансах и торговле

close
100%
Максим Богодвид/РИА «Новости»

Потребность в работниках к 2023 году снизится в России в отраслях сельского хозяйства, финансовой и страховой деятельность, недвижимости и торговли. Об этом говорится в прогнозе Минэкономразвития, передает издание РБК.

По прогнозу министерства, совокупное снижение спроса на труд в этих сферах составит 720 тыс. человек. В общем потребность в кадрах к 2030 году оценивается на уровне 73,1 млн человек.

Спрос на занятых в сельском хозяйстве снизится на 300 тыс. человек (с 4,5 млн в 2022 году), в торговле — на 200 тыс. (с 13,3 млн), в финансовой и страховой деятельности — на 100 тыс. (с 1,3 млн), также на 100 тыс. ожидается сокращение спроса и на специалистов в сфере недвижимости (с 1,9 млн в 2022 году).

При этом Минэкономразвития прогнозирует увеличение спроса на кадры в обрабатывающих производствах, здравоохранении, транспортировке и хранении, а также в научной деятельности, сфере информационных технологий и связи.

Ранее российские эксперты рассказали, за что присудили Нобелевскую премию по экономике.

Ранее исследователи ВШЭ выяснили, что для сохранения численности населения России может понадобиться от 390 тыс. до 1,1 млн мигрантов в год.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий