Экономика России оказалась устойчивой, несмотря на суровые санкции

Экономика России оказалась устойчивой к западным санкциям и по темпам роста ВВП может обогнать ЕС и США. Об этом пишет экономический обозреватель Патрисия Коэн в статье для газеты The New York Times.

Как отмечает обозреватель, с тех пор как Россия начала военную операцию на Украине в феврале 2022 года, ее экономике пришлось «адаптироваться к драматическим изменениям с поразительной скоростью». Евросоюз быстро разорвал экономические отношения с РФ, разрушив устоявшиеся цепочки поставок и надежные источники доходов из-за границы, а США заморозили российские активы на сотни миллиардов долларов и отрезали страну от мировой финансовой системы.

Коэн подчеркивает, что девятнадцать месяцев спустя экономическая картина «явно неоднозначная», Москва нашла других покупателей на свою нефть, и российская экономика оказалась гораздо более устойчивой, чем предполагали многие западные правительства после введения ряда суровых санкций.

«Она быстрыми темпами вкачивает деньги в экономику для финансирования своей военной машины, обеспечив работой почти каждого доступного работника и повысив размер еженедельных зарплат. Общий объем производства (ВВП), который, по оценкам российского Центрального банка, может вырасти на целых 2,5 процента в этом году, может превзойти Европейский Союз и, возможно, даже Соединенные Штаты», — говорится в статье.

При этом Коэн приводит и слова старшего советника Института экономики переходного периода Банка Финляндии Лауры Соланко о том, что когда страна находится в состоянии военного конфликта, то валовой внутренний продукт является довольно плохим показателем благосостояния, так как «производство пуль увеличивает темпы роста страны, но не обязательно улучшает качество жизни».

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