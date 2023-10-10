Названо самое популярное направление для путешествий из России зимой

Исследование портала Travelata.ru показало, что Таиланд стал самым популярным направлением зимнего туризма в РФ. Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что 24% пользователей портала приобретали на нем билеты на поездки в Таиланд в зимнее время — средняя стоимость поездки составляла 281 тыс. руб. Еще по 22% покупали билеты в ОАЭ и на поездки внутри РФ. При этом средняя стоимость поездки в ОАЭ 222 тыс. руб., а по России – 74 тыс. руб. На четвертом месте по популярности оказался Египет с 12% покупателей. Средняя стоимость поездки туда — 203 тыс. руб. 9% посетителей Travelata.ru оплатили поездки в Турцию, средняя стоимость которых составила 177 тыс. руб.

До этого сообщалось, что в Таиланде может появиться пляжный «комендантский час».

Местное издание пишет, что на пляжах Бангкока часто проходят шумные вечеринки до утра, после которых остаются горы мусора. В городскую администрацию поступает все больше жалоб на ночных посетителей пляжа, которые приходят туда с портативными колонками и алкоголем.

Ранее россиянам назвали страны, в которых можно выгодно отдохнуть.