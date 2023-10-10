В ГД готовят закон, по которому магазины обязаны сначала предлагать товары из России

По информации газеты «Известия», в Госдуме была подготовлена новая версия законопроекта о «российской полке», который предлагает обязать магазины в первую очередь выставлять российские товары для стимулирования их продаж. Этот законопроект распространяется как на стационарные, так и на интернет-магазины и агрегаторы.

По задумке автора проекта, новые нормы должны вступить в силу 1 марта 2024 года. Депутат от «Единой России» Татьяна Буцкая разработала этот законопроект при поддержке Минпромторга, и он уже направлен на согласование в правительство.

Цель законопроекта заключается в том, чтобы сдвинуть иностранные товары на полках магазинов, чтобы отечественные производители получили возможность для развития. Законопроект распространяется не только на стационарную розницу, но и на онлайн-торговлю. Агрегаторы и интернет-магазины должны будут обеспечить первоочередное размещение предложений о продаже российских товаров. Доля отечественной продукции будет определена Минпромторгом.

Ранее в «АвтоВАЗе» допустили возможность использования труда заключенных.