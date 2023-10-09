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Центробанк сообщил, что в сентябре россияне купили значительное количество валюты

Центробанк: в сентябре россияне купили валюты на 39,4 млрд рублей

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РИА Новости

В сентябре 2023 года россияне приобрели валюты почти на 40 млрд рублей. Об этом сообщается в обзоре Центрального банка РФ.

Как следует из документа, в прошлом месяце граждане России перешли от продажи валюты к ее покупке на бирже и в банках. Так, за сентябрь было осуществлено нетто-покупок (то есть, покупки минус продажи) на 39,4 млрд рублей.

Россияне купили иностранной валюты на бирже на 53,8 млрд рублей. В то же время, через крупнейшие банки физические лица продали валюты на 14,4 млрд рублей.

Центробанк также отметил, в сентябре чистые продажи иностранной валюты крупнейшими российскими экспортерами возросли на 27%, увеличившись с $7,2 млрд с $9,2 млрд.

Ранее сообщалось, что вице-премьер, глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что вариантом ухода от использования долларах в международной торговле может стать механизм бартера, который будет реализовываться как в пересчете на национальные валюты, так и напрямую в физическом весе.

Ранее стало известно, как ослабление рубля отразится на состоянии экономики.

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