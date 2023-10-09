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В Минфине заявили, что правительству выгоднее прогнозируемый курс рубля

Силуанов: курс рубля должен быть предсказуемым для участников ВЭД

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Руководитель Министерства финансов Российской Федерации Антон Силуанов заявил, что курс рубля должен быть предсказуемым для участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД). Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Россия 1».

По его словам, курс должен быть предсказуемым для наших участников внешнеэкономической деятельности — будь то экспортеры, импортеры. 

Силуанов подчеркнул, что кому-то выгоден слабый курс, кому-то — крепкий, но Минфину и правительству РФ — прогнозируемый курс.

Он добавил, что курс рубля в проекте бюджета РФ на 2024–2026 гг. предусмотрен на уровне от 90 до 92 рублей за доллар, но он может меняться в зависимости от внешних факторов. 

До этого финансовый эксперт Андрей Верников заявил, что текущий курс доллара США выше 100 рублей не устраивает российские власти и они используют имеющиеся возможности, чтобы снизить его до диапазона 85-92 рубля.

Он отметил, что новый подъем ключевой ставки ЦБ маловероятно окажется эффективным и сработает.

Ранее стало известно, как ослабление рубля отразится на состоянии экономики.

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