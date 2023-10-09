В Минфине заявили, что правительству выгоднее прогнозируемый курс рубля

Руководитель Министерства финансов Российской Федерации Антон Силуанов заявил, что курс рубля должен быть предсказуемым для участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД). Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Россия 1».

По его словам, курс должен быть предсказуемым для наших участников внешнеэкономической деятельности — будь то экспортеры, импортеры.

Силуанов подчеркнул, что кому-то выгоден слабый курс, кому-то — крепкий, но Минфину и правительству РФ — прогнозируемый курс.

Он добавил, что курс рубля в проекте бюджета РФ на 2024–2026 гг. предусмотрен на уровне от 90 до 92 рублей за доллар, но он может меняться в зависимости от внешних факторов.

До этого финансовый эксперт Андрей Верников заявил, что текущий курс доллара США выше 100 рублей не устраивает российские власти и они используют имеющиеся возможности, чтобы снизить его до диапазона 85-92 рубля.

Он отметил, что новый подъем ключевой ставки ЦБ маловероятно окажется эффективным и сработает.

Ранее стало известно, как ослабление рубля отразится на состоянии экономики.