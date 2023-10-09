Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Глава Минпромторга России назвал способ уйти от расчета в долларах в торговле

Мантуров: бартер может быть вариантом ухода от расчета в долларах в торговле

close
100%
Пресс-служба Госдумы РФ/РИА «Новости»

Вице-премьер, глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что вариантом ухода от использования долларах в международной торговле может стать механизм бартера, который будет реализовываться как в пересчете на национальные валюты, так и напрямую в физическом весе, передает «Интерфакс».

Во время пленарной сессии на форуме Innofood министр предложил использовать бартерные схемы.

«Мы взаимодополняемы. У вас, например, нет удобрений — а у нас есть, мы вам удобрения — вы нам какао бобы, и так далее. Тем более, нам доллар использовать не надо», — сказал Мантуров, обращаясь к заместителю главы Минсельхоза Бразилии Ренате Миранда.

В июле 2022 года глава Министерства финансов РФ Антон Силуанов заявил, что переходить на бартер при внешней торговле не планируется. Но при этом руководитель ведомства указал, что если компании договорятся о таких операциях, то Минфин препятствовать этому не будет.

По словам Силуанова, ведомство планирует максимально переводить расчеты во внешней торговле на рубли.

Ранее в Китае рассказали, как доллар теряет свои позиции на глобальном рынке.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий