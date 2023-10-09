Глава Минпромторга России назвал способ уйти от расчета в долларах в торговле

Вице-премьер, глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что вариантом ухода от использования долларах в международной торговле может стать механизм бартера, который будет реализовываться как в пересчете на национальные валюты, так и напрямую в физическом весе, передает «Интерфакс».

Во время пленарной сессии на форуме Innofood министр предложил использовать бартерные схемы.

«Мы взаимодополняемы. У вас, например, нет удобрений — а у нас есть, мы вам удобрения — вы нам какао бобы, и так далее. Тем более, нам доллар использовать не надо», — сказал Мантуров, обращаясь к заместителю главы Минсельхоза Бразилии Ренате Миранда.

В июле 2022 года глава Министерства финансов РФ Антон Силуанов заявил, что переходить на бартер при внешней торговле не планируется. Но при этом руководитель ведомства указал, что если компании договорятся о таких операциях, то Минфин препятствовать этому не будет.

По словам Силуанова, ведомство планирует максимально переводить расчеты во внешней торговле на рубли.

Ранее в Китае рассказали, как доллар теряет свои позиции на глобальном рынке.