Евросоюз приостановил финансовую поддержку Палестины

Еврокомиссар по вопросам расширения Евросоюза и добрососедства Оливер Вархелли заявил, что ЕС приостанавливает все платежи в пользу палестинцев и пересматривает совместные проекты из-за эскалации конфликта с Израилем. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, «масштаб террора и жестокости» по отношению к Израилю и его народу достиг поворотной точки. Еврокомиссия, являясь крупнейшим донором палестинцев, пересматривает комплекс проектов развития на сумму более €691 млн, рассказал Вархелли.

Он подчеркнул, что Евросоюз приостанавливает все платежи в пользу Палестины, а также рассмотрение новых проектов, в том числе и на 2023 год.

До этого глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель призвал немедленно остановить насилие в зоне обострения палестино-израильского конфликта.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.