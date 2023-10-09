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Война в Израиле ударила по курсу шекеля

Курс шекеля обвалился по отношению к доллару до уровня 2016 года

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Shutterstock

Курс израильского шекеля к доллару США на внебиржевом рынке Форекс снизился до минимума практически за восемь лет. По состоянию на 7:25 мск доллар подорожал до 3,923 израильского шекеля, а к 10:59 мск — до 3,9207 израильского шекеля. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Как подсчитало агентство Reuters, это самый низкий уровень израильской валюты с февраля 2016 года. Банк Израиля объяснил падение шекеля нападением палестинского движения ХАМАС.

На фоне конфликта во время торгов в воскресенье 8 октября потерял 7,6% основной индекс Тель-Авивской фондовой биржи ТА-35. Цена нефти марки Brent 9 октября подскочила на 5% до $88,99 за баррель по мнению эксперта Capital.com Кайла Родда, инцидент временно увеличил риски инвестирования в регион.

Ранее аналитики рассказали, что палестино-израильский конфликт может поднять цены на защитные активы.

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