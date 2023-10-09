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Кабмин РФ частично снял запрет на экспорт дизеля

Новак: снятие запрета на экспорт дизеля позволит сохранить загрузку НПЗ

Вице-премьер РФ Александр Новак в рамках совещания с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным заявил, что кабмин РФ частично снял запрет на экспорт дизеля. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, российское правительство пошло на такой шаг, чтобы не допустить затоваривания внутреннего рынка и сохранить загрузку нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ).

Кроме того, Новак рассказал, что заградительная пошлина на все виды нефтепродуктов начнет действовать после снятия запрета на экспорт топлива. Она не затронет ответственных производителей — крупные НПЗ с мощностью переработки более 1 млн тонн в год. Пошлина будет распространяться на экспортеров, не являющихся производителем нефтепродуктов.

«Чтобы пресечь возможность вывоза нефтепродуктов, которые предназначены для внутреннего рынка (так называемый «серый» экспорт) введена заградительная пошлина 50 тыс. руб. на тонну на все виды нефтепродуктов», — пояснил Новак.

21 сентября кабмин ограничил экспорт бензина и дизеля из-за резкого роста цен на них и дефицита, наблюдавшегося в десятках регионов РФ.

Ранее стало известно, как долго нефть будет оставаться главным источником мировой энергии.

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