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Турецкая лира установила исторический антирекорд к доллару

Курс турецкой валюты обвалился ниже 28 лир за доллар впервые в истории

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Depositphotos

Турецкая лира обновила исторический минимум к доллару, стоимость турецкой валюты впервые превысила отметку в 28 лир за доллар. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже.

Курс доллара вырос до максимальных 28,34 лиры по состоянию на 8:47 мск. К 10:00 мск курс лиры скорректировался до 27,7 лиры. Курс лиры падал по итогам каждого месяца 2023 года, кроме августа. Наибольшее падение турецкой валюты составило почти 25% в июне, когда курс достиг 26 лир за один доллар. В июле показатель впервые превысил отметку в 27 лир.

В середине сентября центробанк Турции уже поднял ключевую ставку в стране с 25% до 30%, это рекордный показатель с 2003 года. На прошлой неделе Институт статистики Турции (TUIK) зафиксировал ускорение годовой инфляции с 58,94% до 61,53%. В месячном выражении цены выросли на 4,75%. В то же время независимая группа ENAG оценивает годовую инфляцию в сентябре на уровне 130,13%.

Ранее Турции предрекли инфляцию к концу 2023 года на уровне около 70%.

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