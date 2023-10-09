Цены на нефть подскочили на фоне нападения ХАМАС на Израиль

Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent в моменте подскочила на 5,2% до $89 за баррель, контракты на поставки нефти WTI выросли на 5,3% до $87,2 за баррель. Эксперты связывают реакцию рынка с опасениями эскалации конфликта в регионе на фоне решения США направить туда военные корабли. Об этом свидетельствуют данные торгов биржи ICE.

Как сообщает Bloomberg, трейдеры готовятся к возможному расширению числа участников конфликта на Ближнем Востоке. «События прошедших выходных явно дестабилизируют регион, и инвесторам есть над чем подумать», — прокомментировал старший аналитик Capital.com Кайл Родда.

По мнению аналитиков, опрошенных CNBC, рост цен на нефть является спонтанной и, вероятно, временной реакцией на события в регионе. «Чтобы этот конфликт оказал длительное и значимое влияние на нефтяные рынки, необходимо устойчивое сокращение поставок или транспортировки нефти», — считает директор по исследованиям Commonwealth Bank Вивек Дхар.

Конфликт напрямую не угрожает крупным источникам поставок нефти. Ни Израиль, ни палестинские территории не являются значимыми нефтедобывающими регионами, отмечает EIA. Однако боевые действия происходят рядом с ключевым нефтедобывающим регионом — Ираном.

Как пишет Citi, если западные страны свяжут иранскую разведку с нападением ХАМАС, экспорт нефти из Ирана может сократиться. По словам эксперта Eurasia Group Хеннинга Глойстейна, которого цитирует CNBC, в случае введения США санкций против иранского экспорта нефти последствия для рынка могут быть «драматическими».

Президент Rapidan Energy Group Боб Макнелли прогнозирует, что военный конфликт Израиля и Ирана способен поднять цены на нефть на $5-10 за баррель. Еще больший рост возможен в случае вовлечения в конфликт ливанской группировки «Хезболла».

Накануне аналитики более сдержанно прогнозировали влияние конфликта на Ближнем Востоке на стоимость нефти.

Ранее Россия возобновила поставки нефти в Бразилию.