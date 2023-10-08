Президент РФ Путин примет участие в РЭН

Президент РФ Владимир Путин на будущей неделе намерен принять участие в Российской энергетической неделе и провести переговоры с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани. Об этом сообщается в Telegram-канале российского журналиста Павла Зарубина.

Кроме того, стало известно о планах российского главы государства побывать в Киргизии.

«Вместе с Путиным участвовать будет премьер-министр Ирака. С российским президентом у него пройдут и переговоры», — говорится во фрагменте телевизионного сюжета канала «Россия 24».

Планируется, что на новой неделе Путин направится с визитом в Бишкек на саммит СНГ. Также президент РФ будет посещать российскую авиабазу «Кант».

Международный форум «Российская энергетическая неделя» организован будет в московском ЦВЗ «Манеж» с 11 по 13 октября.

Саммит СНГ устроят в Бишкеке 13 октября под председательством президента Киргизии Садыра Жапарова.

До этого в Reuters сообщали, что премьер Ирака отправится в Москву, где намерен встретиться с Путиным.

Ранее в Госдуме заявили, что Путин не сможет попасть в Армению из-за ратификации Римского статута МУС.