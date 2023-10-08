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Стало известно, сколько россиян хотять рефинасировать ипотеку в 2024 году

Треть россиян планируют рефинансировать ипотеку в 2024 году из-за ставок

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Unsplash

Почти треть россиян планируют рефинансировать ипотеку в 2024 году на фоне продолжающегося роста ставок. Об этом сообщает телеканал «Известия» со ссылкой на экспертов.

При этом внимание россиян к готовому жилью остается высоким – 25% респондентов заинтересованы в большой площади, а 15% хотят купить квартиру как можно скорее. Опрошенные уверены в скором подорожании недвижимости.

Выдача ипотечных кредитов в России за январь-сентябрь 2023 года составила около 5,4 трлн рублей по подсчетам ВТБ. Это на 10% больше, чем за весь 2022 год. Клиенты ВТБ оформили с начала года 214 тыс. ипотек на 1,1 трлн рублей, что превышает показатель за весь прошлый год. Пик пришелся на сентябрь – 232 млрд рублей на фоне ожидания роста ставок. В ВТБ прогнозируют спад выдачи в 4 квартале, но по итогам года ожидают объем на уровне 6,9 трлн рублей. Лидерами по выдаче ипотек стали Москва, Петербург и Татарстан.

Ранее стало известно, что россияне избавляются от квартир с низкой ипотекой.

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