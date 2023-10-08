Подводный газопровод между Финляндией и Эстонией перекрыли

Подводный газопровод между Финляндией и Эстонией был перекрыт из-за подозрения об утечке. Об этом говорится в сообщении на сайте финской компании-оператора Gasgrid Finland.

Согласно сообщению компании, 8 октября Gasgrid Finland и эстонский оператор газотранспортной системы Elering незадолго до 2 часов ночи (совпадает с мск) заметили необычное падение давления в подводном газопроводе между странами. На основе наблюдений была заподозрена течь в подводном газопроводе между Финляндией и Эстонией.

Уточняется, что утечка была устранена путем перекрытия клапанов подводного газопровода. Обе компании-оператора устанавливают детали инцидента.

В Gasgrid Finland при этом отметили, что ситуация с обеспечением газом в Финляндии стабильная, поскольку поставки обеспечиваются через СПГ-терминал Inkoo.

До этого стали известны новые сведения о диверсии на «Северных потоках». Британская пресса со ссылкой на сейсмологов из Норвегии писала, что на трубопроводах в 2022 году произошло не менее четырех взрывов. Отмечалось, что второй и третий взрывы случились на расстоянии всего 220 метров друг от друга. Власти ведущих расследование стран Европы от комментариев по новым данным о диверсии на газопроводах отказались, а в Кремле отметили, что «так или иначе» к этому теракту причастны США и Британия. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин поделился мнением о расследовании взрывов на «Северных потоках».