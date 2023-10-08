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Путин спрогнозировал хороший урожай зерна в 2023 году

Путин спрогнозировал хороший урожай зерна, овощей и фруктов в РФ в 2023 году

Президент России Владимир Путин заявил, что в 2023 году в РФ будет хороший урожай зерна, овощей и фруктов. Его поздравление работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности с профессиональным праздником опубликовано на сайте Кремля.

По словам российского лидера, в прошлом году в России был собран рекордный за всю историю объем зерна — почти 158 миллионов тонн. Путин также указал, что в текущем году страна увеличит производство мяса, молока и рыбы.

Президент отметил, что работники сельского хозяйства обеспечивают внутренний рынок всеми основными видами продовольствия. По его словам, «растет и экспортный потенциал отрасли». Так, продукция АПК входит в число ключевых статей российского экспорта по ряду позиций. По словам Путина, российские компании стали глобальными лидерами по экспорту пшеницы и рыбы.

До этого премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин на пленарной сессии выставки «Золотая осень» заявил, что урожай зерновых в России в 2023 году должен составить около 130 млн тонн.

Агентство Bloomberg, ссылаясь на данные биржи в Чикаго (CBOE), передавало, что цены на пшеницу идут на спад уже четвертый квартал подряд впервые с 2008 года. Отмечалось, что, несмотря на напряженность вокруг экспорта зерна из Черноморского региона, мировые поставки остаются высокими благодаря хорошему урожаю в Северном полушарии.

Ранее в МИД России заявили об отсутствии прогресса по зерновой сделке.

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