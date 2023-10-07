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Эксперт спрогнозировал цены на нефть на следующей неделе

«БКС»: в базовом сценарии цена барреля Brent составит от $90 на следующей неделе

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Shutterstock

В базовом сценарии цены на нефть эталонной североморской марки Brent на следующей неделе составят от $90 за баррель. Но не исключено, что стоимость топлива окажется ниже. Такой прогноз «Газете.Ru» дал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов.

«После распродаж, которые прошли по нефти в первых числах октября, следующая неделя может оказаться знаковой для дальнейшей динамики нефти и оценки рынком нового справедливого торгового диапазона. С точки зрения существующего баланса базовым сценарием является возвращение выше $90 за баррель Brent, однако рынок живет ожиданиями», — отметил он.

По словам Галактионова, слабые косвенные данные по спросу на бензин из США усилили на рынке опасения, что высокие цены в сочетании с негативным эффектом высоких ставок уже начали оказывать давление на потребление топлива, которое может оказаться хуже прогнозов 2024 года. Если новые данные будут усиливать тревогу, цены на Brent могут задержаться в коридоре $85–90 за баррель, допустил он. Более глубокий спуск выглядит маловероятным, хотя кратковременно цены могут снизиться на $2–3 ниже этого уровня, заключил эксперт.

«В фокусе внимания на следующей неделе может быть свежий обзор Управления энергетической информации США (EIA), в котором агентство публикует подробные свежие прогнозы по рынку нефти. Аналогичные обзоры представят Международное энергетическое агентство и Организация стран экспортеров нефти (ОПЕК). Также рынок будет внимательно следить за свежими отраслевыми данными из США, оценивая перспективы спроса на топливо в стране, крупнейшем потребителе нефти в мире», — подытожил Галактионов.

6 октября цена барреля Brent на лондонской бирже ICE рекордно упала — до $83,44 за баррель. 5 октября стоимость Brent опустилась ниже $85 за баррель впервые с 29 августа.

Ранее стало известно, как динамика цен на нефть повлияла на курс рубля.

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