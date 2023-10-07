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Россия вошла в тройку крупнейших производителей по 10 сырьевым товарам

МВФ: Россия вошла в топ-3 крупнейших производителей по 10 сырьевым товарам

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Shutterstock

Международный валютный фонд (МВФ) представил новую базу данных по странам мира, которые являются крупнейшими производителями сырьевых товаров. Об этом пишет РБК.

Согласно базе данных МВФ Россия входит в топ-3 по природному газу, нефти, кремнию, никелю, калию, вольфраму, сурьме, магнию, пшенице и семенам подсолнечника.

Экономисты Международного валютного фонда также построили модель, в которой разделили мир на два блока: первый — во главе с Китаем и РФ, а второй — с США и Евросоюзом. Отмечается, что такой подход должен показать, что растущая геополитическая фрагментация стран может вызвать разрушение привычных торговых связей, а также усилить рост стоимости важнейших полезных ископаемых и сельхозкультур.

В базе данных отражено, что самая высокая концентрация ведущих государств-производителей отмечается на рынках вольфрама, редкоземельных элементов и пальмового масла.

До этого Международный валютный фонд предупреждал, что дальнейшая фрагментация сырьевых рынков может привести к резким изменениям цен и сильно сказаться на экономике стран, зависящих от импорта сырья.

В конце сентября американские СМИ заметили, что в текущем положении вещей Россия и Саудовская Аравия оказались в наиболее выигрышной ситуации. Экономисты Bloomberg подсчитали, что только РФ может получить до $1 млрд сверхдоходов на сокращении нефти, которое было анонсировано в начале сентября, а затем продлено до конца 2023 года.

Ранее в проекте бюджета РФ резко упали расходы на социалку и экономику.

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