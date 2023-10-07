Россия вошла в тройку крупнейших производителей по 10 сырьевым товарам

Международный валютный фонд (МВФ) представил новую базу данных по странам мира, которые являются крупнейшими производителями сырьевых товаров. Об этом пишет РБК.

Согласно базе данных МВФ Россия входит в топ-3 по природному газу, нефти, кремнию, никелю, калию, вольфраму, сурьме, магнию, пшенице и семенам подсолнечника.

Экономисты Международного валютного фонда также построили модель, в которой разделили мир на два блока: первый — во главе с Китаем и РФ, а второй — с США и Евросоюзом. Отмечается, что такой подход должен показать, что растущая геополитическая фрагментация стран может вызвать разрушение привычных торговых связей, а также усилить рост стоимости важнейших полезных ископаемых и сельхозкультур.

В базе данных отражено, что самая высокая концентрация ведущих государств-производителей отмечается на рынках вольфрама, редкоземельных элементов и пальмового масла.

До этого Международный валютный фонд предупреждал, что дальнейшая фрагментация сырьевых рынков может привести к резким изменениям цен и сильно сказаться на экономике стран, зависящих от импорта сырья.

В конце сентября американские СМИ заметили, что в текущем положении вещей Россия и Саудовская Аравия оказались в наиболее выигрышной ситуации. Экономисты Bloomberg подсчитали, что только РФ может получить до $1 млрд сверхдоходов на сокращении нефти, которое было анонсировано в начале сентября, а затем продлено до конца 2023 года.

Ранее в проекте бюджета РФ резко упали расходы на социалку и экономику.