Экономист рассказал, стоит ли сейчас покупать гонконгский доллар и юань

Сейчас не лучшее время для покупки гонконгского доллара и китайского юаня, риск сильной коррекции валют является достаточно высоким. Об этом «Газете.Ru» рассказал кандидат экономических наук, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

По его словам, такой риск не снизился, даже несмотря на локальное падение курса рубля.

«Юань и гонконгский доллар уже перестали быть экзотическими валютами для россиян. Обороты на бирже с юанем выше, чем по доллару США и евро, и порой уже даже их вместе взятых. А гонконгский доллар стоит рассматривать как аналог доллара США, но с меньшими инфраструктурными рисками западной валюты. При этом курсы двух долларов полностью синхронизированы на фоне жесткой сцепки доллара США c гонконгским долларом и почти минимальной волатильности данной валютной пары», — отметил эксперт.

То есть рост доллара однозначно приводит к росту и гонконгца, и наоборот, подытожил экономист.

Гонконгский доллар весной вошел в пятерку самых популярных валют у россиян — его выбрали 6,9% респондентов опроса, который провела компания «Финам». Рублям отдали предпочтение 34,9% граждан. На втором месте оказался американский доллар (28,3%), а китайский юань замкнул тройку лидеров (17,4%). Евро оказался на четвертом месте, его используют 8,4% граждан.

Сейчас курс гонконгского доллара составляет 12,85 рублей, юаня — 13,74 рублей. На закрытии торгов Мосбиржи в пятницу курс доллара составил 100,405, евро — 105,7725 рубля.

Ранее эксперт «БКС Мир инвестиций» Бабин назвал гонконгский доллар альтернативой доллару США и евро.