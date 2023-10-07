Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В США сотрудники одной из крупнейших аптечных сетей планируют забастовку

CNN: в США сотрудники аптек Walgreens устроят забастовку с 9 по 11 октября

close
100%
Depositphotos

Сотрудники одной из крупнейших аптечных сетей в США Walgreens уйдут на забастовку с 9 по 11 октября. Об этом сообщает CNN со ссылкой на одного из организаторов забастовки.

Согласно информации телеканала, в забастовке примут участие фармацевты, лаборанты и вспомогательный персонал аптечной сети. Некоторые планируют принять участие в забастовке только в течение одного дня, другие намерены бастовать три дня. Заинтересованность в участии в забастовке выразили сотрудники более 500 аптек.

Отмечается, что поводом для проведения забастовки стали тяжелые условия труда, сокращение часов обучения новых лаборантов, а также «обременительные» ожидания, касающиеся вакцинации и выписки препаратов.

До этого газета Politico писала, что около 75 тысяч сотрудников сферы здравоохранения США устроили забастовку из-за низких зарплат.

Бастующие медицинские сотрудники работают в одной из крупнейших страховых компаний и операторов системы здравоохранения Kaiser Permanente.

Ранее в российских аптеках заявили о дефиците популярного антидепрессанта.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий