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Польша потребовала от Украины отозвать жалобу в ВТО

Глава Минсельхоза Польши Телус потребовал отозвать жалобу Украины в ВТО

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Global Look Press

Глава Минсельхоза Польши Роберт Телус потребовал не приостановить жалобу Украины во Всемирную торговую организацию (ВТО), а отозвать ее. Об этом сообщает RMF24.

«Мы не знаем, что означает приостановление рассмотрения жалобы. Мы требуем отозвать жалобу, поскольку она не обоснована и абсурдна», — сказал министр.

Он также выразил недоумение из-за жалоб Украины на стремление Польши «помочь польскому фермеру».

По словам Телуса, если две страны хотят улучшить свои отношения, «то эту жалобу нужно просто отозвать, а не говорить о какой-то приостановке».

До этого заместитель министра экономики Украины Тарас Качка заявил, что Киев приостановил рассмотрение жалоб против Польши, Словакии и Венгрии в ВТО.

15 сентября руководство ЕС приняло решение снять запрет на импорт украинского зерна в страны регионального содружества. В то же время Брюссель потребовал от Киева принять меры и разработать план действий, касающийся контроля за вывозом продукции.

Несмотря на это, ряд государств посчитали такие меры недостаточными и самостоятельно продлили эмбарго на поставки украинского зерна. В их числе оказались Польша, Венгрия и Словакия. Впоследствии из-за данного решения киевские власти направили в ВТО иски против указанных стран.

Позже Тарас Качка заявил, что Украина отзовет иски во Всемирную торговую организацию против трех государств Европейского союза лишь при условии, если получит гарантии отсутствия ограничений на экспорт зерна.

Ранее эксперт оценил шансы иска Киева в ВТО против трех стран Евросоюза.

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