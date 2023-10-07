В России проиндексируют тариф на перевозку в плацкартах и общих вагонах

В Российской Федерации с 1 декабря 2023 года будет проиндексирован железнодорожный тариф на перевозку пассажиров внутри страны в плацкартных и общих вагонах. Это следует из пояснительной записки к проекту приказа Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России, размещенной на портале проектов нормативных правовых актов.

Как говорится в записке, предусмотрена индексация с данной даты «на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования ‎во внутригосударственном сообщении в плацкартных и общих вагонах, сборы и платы за дополнительные работы (услуги), связанные с такими перевозками, пробег собственных (арендованных) пассажирских вагонов, перевозки багажа и грузобагажа в составе поездов дальнего следования, на 10,75%».

При этом тарифы на услуги по использованию железнодорожной инфраструктуры в пригородном сообщении повысят на 7,6%, а в дальнем следовании — на 12,8%.

Согласно документу, также с 1 декабря 2023 года будет проиндексирован на 7,6% тариф на перевозку грузов по железнодорожной сети.

Кроме того, планируется до конца 2024 года продлить отмену понижающего коэффициента на перевозку каменного угля по ж/д сети.

Также в проекте приказа отмечается, что с 1 декабря текущего года по 31 декабря следующего года будет действовать еще дополнительная целевая надбавка к железнодорожному тарифу в размере 2% в связи с капитальным ремонтом инфраструктуры. Помимо этого, для обеспечения транспортной безопасности с 1 декабря нынешнего года тариф вырастет на 1%.

До этого стало известно, что ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) возобновило продажу билетов на все поезда дальнего следования за 90 суток до их отправления.

Ранее в Подмосковье рабочий спас девушку в наушниках от приближающегося поезда и попал на видео.