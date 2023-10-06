Армения прокомментировала ситуацию с топливом

В Министерстве территориального управления и инфраструктур Армении заявили, что Ереван обратился с просьбой к Российской Федерации увеличить квоту на поставки дизельного топлива и бензина, частично она была удовлетворена. Об этом сообщает ТАСС.

В ведомстве подчеркнули, что в октябре 2023 года квота на бензин и дизельное топливо была исчерпана, поэтому армянская сторона обратилась с просьбой об увеличении квоты. Ее частично удовлетворили, заявили в министерстве.

Увеличение квоты дало возможность импортерам Армении покупать у России и ввозить 15 тыс. тонн бензина и 20 тыс. тонн дизельного топлива, пояснили в министерстве, добавив, что «Ереван никогда не просил Москву бесплатно поставлять дизельное топливо или бензин».

До этого в Министерстве иностранных дел Российской Федерации заявили, что Армения находится в непростой ситуации в связи с нехваткой нефтепродуктов, Россия начала поставки 5 тыс. тонн бензина и 20 тыс. тонн дизельного топлива в республику по просьбе Еревана.

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