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В Верховной раде Украины заявили, что международные резервы страны сокращаются

Депутат Железняк: международные резервы Украины сокращаются второй месяц подряд

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РИА «Новости»

Депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк заявил, что международные резервы страны в сентябре сократились на 1,7%, составив $39,7 млрд, они уменьшаются второй месяц подряд. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, это было ожидаемо, ведь в сентябре Национальный банк Украины продал рекордный объем валюты с начала 2023 года.

Он добавил, что это связано с тем, что финансовая помощь стран Запада Украины уменьшилась. В сентябре ее объем был меньше суммы продажи валюты и обслуживания долга, информировал Железняк.

Нацбанк Украины с 3 октября отказался от политики фиксированного курса гривны и ввел управляемый гибкий курс. Политика фиксированного курса действовала с 24 февраля прошлого года. Нацбанк пояснил, что будет продолжать контролировать курсы валют, не допуская слишком сильного колебания гривны. Регулятор также пообещал прилагать усилия для минимизации разницы между наличным и официальным курсами гривны. В первый день после решения Нацбанка средний курс доллара вырос на Украине на 25 копеек (около 0,65%). К вечеру регулятор также повысил курс доллара к гривне впервые с июля 2022 года.

Ранее экономист предупредил Киев о рисках, связанных с ростом внешнего долга.

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