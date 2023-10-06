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В Минэнерго прокомментировали цены на АЗС

Шульгинов: цены на АЗС уже снижаются

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Мария Девахина/РИА «Новости»

Руководитель Министерства энергетики Российской Федерации Николай Шульгинов заявил, что меры правительства РФ по стабилизации топливного рынка уже привели к снижению цен на АЗС. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, в ведомстве уже фиксируют снижение цен. Он добавил, что результаты уже видны, наблюдается тенденция по снижению цен, «но это рыночная история».

До этого правительство России утвердило дополнительные меры для стабилизации внутреннего топливного рынка. Увеличены нормативы обязательных продаж на биржевых торгах бензина АИ-95 с 13% до 15% и дизельного топлива — с 9,5% до 12,5%.

Изменения позволят повысить гарантированный объем предложения востребованного топлива на биржевых торгах и увеличить долю сделок на конкурентных условиях, добавили в правительстве.

Федеральная антимонопольная служба потребовала, чтобы нефтяные компании и независимые автозаправочные станции снизили цены на бензин до экономически обоснованного уровня. Руководитель ФАС Максим Шаскольский заявил, что потребители на внутреннем рынке, в том числе сельхозпроизводители, должны быть обеспечены топливом. Российский президент Владимир Путин ранее отмечал рост розничных цен на бензин и призывал правительство плотнее работать с топливными компаниями.

Ранее стало известно, когда цены на нефть упадут до $50 за баррель.

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