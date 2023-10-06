Глава Минсельхоза обозначил возможные сроки начала поставок зерна из РФ в Африку

Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев заявил, что РФ может начать безвозмездные поставки зерна странам Африки в течение месяца-полутора. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы сейчас доделываем все документы, я думаю в течение месяца-полутора уже поедут суда туда», — заявил он.

Патрушев до этого отмечал, что Россия бесплатно поставит странам Африки до 50 тысяч тонн зерна.

Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявлял, что Москва не отказывается от обсуждения вопросов, связанных с зерновой сделкой, но пока требования России не выполнены. Дипломат обратил внимание, что сначала нужно добиться снятия санкций с российских удобрений и сельхозпродукции, а затем уже говорить о возобновлении других частей стамбульских договоренностей. До этого в течение года России только давали обещания, указал Вершинин.

Сделка прекратила свое существование 18 июля. Президент РФ Владимир Путин обращал внимание, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои страны, а главная миссия сделки — поставки зерна нуждающимся странам, в том числе Африке, — так и не была реализована.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.