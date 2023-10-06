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На Украине заявили о тяжелой ситуации на рынке труда

Нацбанк Украины: в стране не хватает рабочих рук из-за мобилизации и миграции

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Carlos Barria/Reuters

Мобилизация и массовая миграция населения привела к дефициту рабочих рук на Украине. О тяжелой ситуации на рынке труда заявил Национальный банк страны, сообщает местное издание «Страна.ua».

По данным регулятора, в настоящее время на рынке труда наблюдается рост количества вакансий. В Нацбанке подчеркнули, что данный феномен связан с оживлением экономики государства и сезонностью.

В свою очередь, предложение рабочей силы заметно ограничено. Как отметил Нацбанк, все дело в продолжающихся боевых действиях.

«На Украине не хватает рабочих рук из-за миграции и мобилизации», — процитировало издание заявление регулятора.

Также в Нацбанке добавили, что сейчас в стране наблюдается рост доходов граждан. Однако это происходит за счет участия жителей в различных проектах социальной помощи и государственных выплат военнослужащим.

26 сентября американская газета The Wall Street Journal сообщила, что уровень рождаемости на Украине может стать самым низким среди всех стран мира. Согласно материалу, в государстве разворачивается беспрецедентный демографический кризис. По прогнозам специалистов, в случае продолжения этой тенденции численность населения Украины составит менее 30 млн человек.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила о риске сокращения в стране числа работников среднего возраста на треть.

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