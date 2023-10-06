Россия начала поставки бензина и дизельного топлива в Армению по просьбе Еревана, сообщает ТАСС со ссылкой на российский МИД.

Речь идет о 15 тыс. тонн бензина и 20 тыс. тонн дизельного топлива.

Ранее в Финляндии повсеместно выросли цены на бензин – он стоит в пять дороже, чем в России, заявил финский политолог Йохан Бекман. Это стало последствием санкционной политики, так как ограничения обернулись против стран, которые их ввели.

По словам Бекмана, наиболее сильно от санкций против России пострадала восточная часть Финляндии, ранее ориентированная на российских туристов и совместный с РФ бизнес. В этом регионе сегодня упали цены на недвижимость, закрылись кафе и отели, утверждает он.

Кроме того, по словам политолога, тарифы на электричество, привязанные к бирже, выросли в 17 раз.

Об отсутствии эффекта, в том числе дефицита потребительских товаров в России на фоне введенных санкций, говорили и в Германии. Отмечалось, что рестрикции сказались на гражданах страны не так сильно, как этого ожидали на Западе.

Ранее стало известно, когда цены на нефть упадут до $50 за баррель.