Налоговый комитет Узбекистана пригрозил Yandex Go блокировкой

В налоговом комитете Узбекистана заявили, что сервис такси Yandex Go может быть заблокирован в республике, если агрегатор до декабря не зарегистрируется как налоговый резидент страны. Об этом сообщает РИА Новости.

В комитете подчеркнули, что в сентябре компании Ridetech International B.V. (представляет Yandex Go в Узбекистане) были выдвинуты требования об организации своей деятельности в соответствии с законодательством.

Компании необходимо пройти регистрацию в качестве налогового резидента республики Узбекистан для осуществления деятельности и платить установленные налоги; обеспечить интеграцию с информационной системой налоговых органов и предоставлять клиентам автоматически формируемый фискальный чек, добавили в ведомстве.

До этого стало известно, что российская транснациональная компания в отрасли информационных технологий «Яндекс», чей головной офис зарегистрирован в Нидерландах, решила прекратить работу сервисов экспресс-доставки продуктов в Лондоне и Париже.

Ранее в РФ была установлена единая ставка НДФЛ для удаленных работников.