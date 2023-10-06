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Английский суд отклонил попытку семьи Минц прекратить разбирательства по делу «Траста»

Английский суд заявил о правах «Траста» на рассмотрение своего иска

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Английский суд отклонил попытку семьи Минц прекратить судебное разбирательство по делу «Траста», сообщили в пресс-службе банка непрофильных активов. Финальные слушания в Высоком суде Лондона по делу назначены на апрель 2025 года.

В Апелляционном суде отметили, что согласны с мнением судьи первой инстанции о том, что санкции не отменяют фундаментального права на доступ к правосудию. При этом в суде подчеркнули, что «Траст», как и другие российские стороны (даже попавшие под санкции), имеют право на рассмотрение своего иска в Англии.

«Решение английского апелляционного суда еще раз подтвердило его приверженность справедливости и незыблемости принципов международного права. «Траст» уверен, что добьется успеха в этом разбирательстве, как и в разбирательстве LCIA, где членов семьи Минц назвали мошенниками. Мы будем продолжать добиваться возмещения ущерба и восстановления справедливости по делу семьи Минц и их сообщников», — прокомментировала пресс-служба банка непрофильных активов «Траст».

Также суд отказался отменить постановления о заморозке активов семьи Минц, стоимость которых составляет от 300 до 400 млн долларов. В частности, речь идет об отелях в Великобритании, шести объектах жилой недвижимости в Великобритании и Франции, яхте, предметах искусства и драгоценностях.

Кроме того, суд обязал семью возместить судебные расходы банка на рассмотрение апелляции. Речь идет об иске о взыскании убытков в связи с совершенными в августе 2017 года сделками в банке «Открытие» и «Рост Банке».

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