Wildberries решил урезать доходы партнерских пунктов выдачи заказов

Маркеплейс Wildberries решил урезать процент с выручки пунктов выдачи заказов (ПВЗ) своих партнеров. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

«Теперь, если точка отдаст товара больше чем на 8 млн рублей, ее процент будет падать на 0,03 процентных пункта с каждым дополнительным миллионом», — следует из поста.

Если выручка ПВЗ достигнет 8 млн рублей, маржа составит 3% с каждой товарной позиции. По информации Mash, новые правила начали действовать с 6 октября. Цель нововведения — сократить число пунктов выдачи, которые открыты на индивидуальных предпринимателей.

В Wildberries заявили каналу, что сейчас ведется тестирование гибкой системы тарифов. Они будут рассчитываться отдельно для каждого ПВЗ и зависеть от его оборота и расходов на содержание.

Резидент фонда «Сколково», основатель первой российской системы по легальному продвижению на маркетплейсах JVO Максим Логинов в беседе с «Газетой.Ru» 17 августа отметил, что онлайн-ретейлер может разорить российских продавцов. Эксперт уточнил, что этому будет способствовать выход Wildberries в Китай. До 30% отечественных производств, для которых Wildberries — единственный канал сбыта, разорятся или будут вынуждены искать новые каналы, сказал Логинов. По его словам, российские продавцы просто не смогут выдержать конкуренцию с китайскими по соотношению цена-качество. В результате поставщики из КНР вытеснят российских с рынка и займут топ-30 категорий.

Ранее сообщалось, что Wildberries заставляет сотрудников склада отправлять покупателям насквозь промокшие товары.