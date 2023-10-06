Банкиры оценили предложение Набиуллиной по долгосрочным вкладам

Ассоциация банков России (АБР) поддержала предложение председателя Центробанка РФ Эльвиры Набиуллиной повысить сумму страхового возмещения по долгосрочным вкладам. Об этом «Газете.Ru» сообщил вице-президент АБР Алексей Войлуков.

По его словам, АБР выразила безусловную поддержку такого предложения.

«Скажу больше, мы считаем, что это наша инициатива, и ей уже много лет. Как и [поддерживаем] предложение скорректировать налогообложение по таким вкладам или его отмену», — отметил Войлуков.

По его мнению, увеличение страховки по длинным вкладам постепенно повысит спрос россиян на них, по мере корректировки банками своей продуктовой линейки и повышения предсказуемости ситуации в экономике.

«Но такой инструмент у банков должен быть в линейке продуктов. Не нужно ждать всплеска таких вложений при появлении нового инструмента. Просто пора перейти от разговоров к делу. И, на мой взгляд, Банк России правильно действует в этом направлении. Что касается лимита возмещения, на мой взгляд, ориентир должен быть не ниже 1,4 млн рублей», — подчеркнул вице-президент АБР.

Вероятнее всего надо исходить из стоимости того, на что человек готов копить долго. Например, на небольшую квартиру, до 6 млн рублей, а, может быть, с учетом цен в крупных городах и больше, добавил он. По мнению Войлукова, сумму лимита возмещения по долгосрочным вкладам стоит обсудить на основе статистики банков и Агентства по страхованию вкладов (АСВ), новый инструмент должен быть привлекательным для клиентов.

Комментируя устойчивость фонда страхования вкладов, Войлуков отметил, что в этом году ситуация существенно отличается от той, что была ранее.

«Наша финансовая система благодаря усилиям банков и Банка России окрепла и избавилась от слабых игроков. Агентство по страхованию вкладов полностью рассчиталось по кредитам, которые ранее предоставил ей Банк России для выполнения обязательств перед вкладчиками, и это несмотря на льготы по взносам, которые действуют до сих пор», — уточнил банкир.

На прошлой неделе Набиуллина предложила повысить сумму страхового возмещения по долгосрочным вкладам, чтобы сделать такие вложения более привлекательными для россиян. Длинными считаются вклады на срок от одного года. Сейчас при отзыве у банка лицензии вкладчик получает полную сумму депозита, но не более 1,4 млн рублей.

Ранее «Газета.Ru» сообщила о повышении ставок по вкладам в России.