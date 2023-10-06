Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Правительство утвердило допмеры для сохранения стабильности на топливном рынке

Кабмин с 1 октября восстановил топливный демпфер для стабилизации на рынке

close
100%
Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Правительство России утвердило дополнительные меры для стабилизации внутреннего топливного рынка. Увеличены нормативы обязательных продаж на биржевых торгах бензина АИ-95 с 13% до 15% и дизельного топлива — с 9,5% до 12,5%, сообщается на сайте кабмина.

В правительстве пояснили, что продажа на бирже производимой нефтяниками РФ части топлива дает независимым автозаправочным станциям возможность приобретать его по рыночным ценам.

Кроме того, принято решение восстановить с 1 октября топливный демпфер до 1,0 и введена заградительная пошлина на нефтепродукты размером 50 тыс. рублей за тонну для поставщиков нефтепродуктов, которые закупают на их рынке.

Изменения позволят повысить гарантированный объем предложения востребованного топлива на биржевых торгах и увеличить долю сделок на конкурентных условиях, добавили в правительстве.

Ранее ФАС потребовала от АЗС снизить цены до «экономически обоснованного уровня».

Ранее стало известно, как долго нефть будет оставаться главным источником мировой энергии.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий