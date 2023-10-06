Правительство утвердило допмеры для сохранения стабильности на топливном рынке

Правительство России утвердило дополнительные меры для стабилизации внутреннего топливного рынка. Увеличены нормативы обязательных продаж на биржевых торгах бензина АИ-95 с 13% до 15% и дизельного топлива — с 9,5% до 12,5%, сообщается на сайте кабмина.

В правительстве пояснили, что продажа на бирже производимой нефтяниками РФ части топлива дает независимым автозаправочным станциям возможность приобретать его по рыночным ценам.

Кроме того, принято решение восстановить с 1 октября топливный демпфер до 1,0 и введена заградительная пошлина на нефтепродукты размером 50 тыс. рублей за тонну для поставщиков нефтепродуктов, которые закупают на их рынке.

Изменения позволят повысить гарантированный объем предложения востребованного топлива на биржевых торгах и увеличить долю сделок на конкурентных условиях, добавили в правительстве.

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