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Испания нарастила экспорт газа из РФ на 38,5%

Дипломат Клименко: Испания в 2023 году нарастила экспорт газа из РФ на 38,5%

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Владимир Песня/РИА «Новости»

Посол России в Испании Юрий Клименко заявил, что страна продолжает увеличивать импорт газа из РФ, несмотря на то, что государство взяло курс на отказ от российских энергетических ресурсов. Об этом сообщает издание «Известия».

По его словам, в период с января по август в Испанию было поставлено 53,2 тыс. ГВт·ч российского сжиженного природного газа, что больше на 38,5%, чем за тот же период 2022 года.

«В результате Россия прочно закрепилась на третьем месте в списке основных поставщиков (19,7% общего объема; в 2021 года — 8,9%), а Испания превратилась в крупнейшего в Европе покупателя отечественного СПГ», — сказал Клименко.

Дипломат подчеркнул, что Россия заинтересована в поставках СПГ в Испанию.

Ранее министр экологического перехода и демографического вызова Испании Тереса Рибера заявила в интервью агентству Reuters, что в настоящее время Евросоюз не планирует запрещать импорт российского сжиженного природного газа (СПГ), но если ситуация на Украине не изменится, сделает это.

Рибера уточнила, что после прошлогодних потрясений Еврокомиссия и страны Евросоюза хотят понаблюдать за развитием событий в мирном ключе, чтобы избежать дополнительного беспокойства. Она отметила, что при необходимости запрет на импорт СПГ из России будет введен «быстрее, чем можно было бы ожидать».

Ранее стало известно, как долго нефть будет оставаться главным источником мировой энергии.

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