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США могут выделить средства на поддержку Киева по программе грантов Госдепа

Politico: США могут дать деньги Киеву по программе грантов Госдепа

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Depositphotos

Согласно информации, опубликованной газетой Politico со ссылкой на источники, администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность использования программы грантов Госдепартамента для продолжения помощи Украине.

В свете неопределенности относительно выделения дополнительных средств на оказание помощи Украине со стороны конгресса США, американская администрация исследует альтернативные способы поддержки Киева. Один из вариантов, рассматриваемых Вашингтоном, заключается в передаче финансирования по программе Госдепартамента, которая предоставляет гранты и займы союзникам США для приобретения американского вооружения.

На прошлой неделе Джо Байден заявил о своей уверенности в том, что сможет найти финансовые ресурсы для продолжения помощи Украине, даже если конгресс откажется поддерживать такие программы. Однако он отказался давать дополнительные пояснения по этому вопросу.

Также пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что министр обороны США Ллойд Остин и председатель Объединенного комитета начальников штабов Чарльз Браун 11 октября примут участие во встрече контактной группы по поставкам вооружения Украине.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.

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