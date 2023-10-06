США могут выделить средства на поддержку Киева по программе грантов Госдепа

Согласно информации, опубликованной газетой Politico со ссылкой на источники, администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность использования программы грантов Госдепартамента для продолжения помощи Украине.

В свете неопределенности относительно выделения дополнительных средств на оказание помощи Украине со стороны конгресса США, американская администрация исследует альтернативные способы поддержки Киева. Один из вариантов, рассматриваемых Вашингтоном, заключается в передаче финансирования по программе Госдепартамента, которая предоставляет гранты и займы союзникам США для приобретения американского вооружения.

На прошлой неделе Джо Байден заявил о своей уверенности в том, что сможет найти финансовые ресурсы для продолжения помощи Украине, даже если конгресс откажется поддерживать такие программы. Однако он отказался давать дополнительные пояснения по этому вопросу.

Также пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что министр обороны США Ллойд Остин и председатель Объединенного комитета начальников штабов Чарльз Браун 11 октября примут участие во встрече контактной группы по поставкам вооружения Украине.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.