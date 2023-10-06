Представители Усманова назвали запугиванием обыски его дома в Германии

Действия правоохранительных органов ФРГ в отношении бизнесмена Алишера Усманова вызывают огромное удивление и чувство стыда, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе Усманова.

Ранее ряд западных СМИ сообщили, что в ходе обыска на объектах недвижимости Усманова в Германии прошли обыски, у миллиардера конфисковали несколько автомобилей премиум-класса.

«Прошедший обыск выглядит как еще один эпизод запугивания и политического преследования с намеком на национальность, что не скрывается в названии специальной следственной комиссии немецкой таможни «Matrjoschka», — сообщили в пресс-службе.

По словам представителей Усманова, миллиардер всегда должным образом декларировал законно приобретенное им личное имущество и указывал, на какие средства его приобретал.

В пресс-службе отметили, что еще в прошлом году Усманов передал в правоохранителям ФРГ информацию обо всем имуществе, приобретенном им в Германии и других странах ЕС за последние 20 лет.

В 2022 году власти ФРГ провели 22 обыска на объектах, которые следователи приписывают Усманову в рамках дела об отмывании средств, сообщал Der Spiegel. Также его подозревают в обходе санкций и уклонении от налогов.

Ранее Усманов подал иск в Конституционный суд ФРГ из-за обыска на яхте.