Путин рассказал об уходе России с угасающих европейских рынков

Москва начала покидать угасающие европейские рынки и обратила свое внимание на растущие рынки, включая страны Азии. Об этом сообщил российский президент Владимир Путин, передает ТАСС.

В четверг, 5 октября, глава государства принял участие в пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай». Мероприятие проходит в Сочи в период с 2 по 5 октября.

При этом в ходе своего выступления Путин отметил, что в настоящее время рынки в европейских странах постепенно угасают. В связи с этим Россия «в значительной степени уходит» из этих государств и ищет альтернативные возможности.

«Мы <...> увеличиваем свое присутствие на растущих ранках в других регионах мира, в том числе и в Азии», — подчеркнул президент.

Также во время своей речи российский лидер рассказал о сотрудничестве Москвы и Пекина. Как он указал, взаимодействие между двумя государствами имеет созидательных характер и не направлено против других представителей международного сообщества.

Кроме того, Путин обратил внимание на экономическую ситуацию в стране. Президент уточнил, что в настоящее время Москвы справляется с решением задач в данной сфере и успешно преодолевает последствия западных санкций. Так будет и в будущем, резюмировал глава Кремля.

Ранее сенатор Алексей Пушков заявил о формировании нового политического союза на Дальнем Востоке с участием России.