Путин заявил, что Россия справляется с решением задач в экономике

Президент России Владимир Путин заявил, что страна справляется и в будущем справится с решением собственных задач в экономике. Об этом он заявил во время выступления на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».
По его словам, в государстве в целом стабильная и устойчивая ситуация в экономике, а проблемы из-за введения санкций преодолены.
«В целом у нас стабильная, устойчивая ситуация, мы преодолели все проблемы, которые возникли после введения в отношении нас санкций», — сказал глава государства.
Он отметил, что российская экономика начала «следующий этап развития на новой базе, что чрезвычайно важно».
Кроме того, Путин добавил, что Москва начала покидать угасающие европейские рынки и обратила свое внимание на растущие рынки, в том числе страны Азии.
Также Путин во время выступления заявил, что российскую цивилизацию невозможно свести к общему знаменателю, ее нельзя разделить. Он отметил, что страна укрепляла национальное единство и целостность государства.
Ранее Путин назвал цель СВО.