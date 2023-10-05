Путин заявил, что Россия справляется с решением задач в экономике

Президент России Владимир Путин заявил, что страна справляется и в будущем справится с решением собственных задач в экономике. Об этом он заявил во время выступления на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

По его словам, в государстве в целом стабильная и устойчивая ситуация в экономике, а проблемы из-за введения санкций преодолены.

«В целом у нас стабильная, устойчивая ситуация, мы преодолели все проблемы, которые возникли после введения в отношении нас санкций», — сказал глава государства.

Он отметил, что российская экономика начала «следующий этап развития на новой базе, что чрезвычайно важно».

Кроме того, Путин добавил, что Москва начала покидать угасающие европейские рынки и обратила свое внимание на растущие рынки, в том числе страны Азии.

Также Путин во время выступления заявил, что российскую цивилизацию невозможно свести к общему знаменателю, ее нельзя разделить. Он отметил, что страна укрепляла национальное единство и целостность государства.

Ранее Путин назвал цель СВО.