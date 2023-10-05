Стало известно, когда Европа станет энергетически самодостаточной

Европа может стать энергетически независимой и прекратить использование ископаемого топлива к 2040 году с помощью привлечения €2 трлн евро инвестиций в отрасль. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на исследование Потсдамского института изучения климатических изменений.

Агентство считает, что Европе потребуется каждый год вкладывать €140 млрд в сферы солнечной и ветряной энергетики и в другие возобновляемые источники до 2030 года. Затем вплоть до 2040 года для достижения полной независимости от внешних энергоресурсов нужно будет выделять по €100 млрд ежегодно.

Кроме того, в исследовании говорится, что основные усилия нужно направлять на развитие ветроэнергетики. При этом, указывает Reuters, другие возобновляемые источники, например солнечные, водородные и геотермальные, будут являться дополнительными элементами стратегии, позволяющей обеспечить потребность европейских стран в электроэнергии.

«Важно помнить, что европейские страны уже потратили €792 млрд в прошлом году на защиту потребителей от последствий энергетического кризиса, который был вызван конфликтом на Украине».

Ранее премьер Венгрии Орбан заявлял, что Европу можно отделить от российской энергии, но Россию от остального мира нельзя.

Ранее сообщалось, что зависимость Европы от ядерной энергии из России подрывает цели энергобезопасности ЕС.