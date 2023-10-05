Мишустин назвал ожидаемый объем урожая зерновых в текущем году

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин на пленарной сессии выставки «Золотая осень» заявил, что урожай зерновых в России в 2023 году должен составить около 130 млн тонн, передает РИА Новости.

Он назвал предполагаемый урожай весомым, хоть и не рекордным. По словам Мишустина, базовые показатели Доктрины продовольственной безопасности удалось достичь, а некоторые даже превысить — по зерну, сахару, растительному маслу, рыбе и мясу.

«Уборочная кампания еще не везде завершена — планируем собрать около 130 млн тонн. Хватит и для внутреннего рынка, и для выполнения обязательств перед нашими партнерами», — сказал Мишустин.

До этого сообщалось, что богатый урожай в Северном полушарии обвалил мировые цены на пшеницу.

После выхода России из соглашения по безопасному экспорту зерна Украина стала использовать другие маршруты через Дунай и возобновила отгрузки через Черное море. Пока не ясно, удастся ли восстановить коридор, уточняет издание. Россия в этом году также собрала рекордный урожай зерновых. Эксперты прогнозируют сохранение низких цен на пшеницу.

Ранее в Турции обсудили шаги для активизации зерновой сделки.