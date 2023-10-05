В России призвали решить проблему с наличием контрафакта для защиты потребителей

На сегодняшний день российские потребители почти не защищены от обмана со стороны компаний и не всегда знают о своих правах, поэтому проблему нужно решать на законодательном уровне. Об этом ведущая проекта «SHOT проверка» Людмила (Люся) Александрова рассказала в ходе выступления на форуме «Антиконтрафакт-2023», передает Life.

По ее словам, на рынке парфюмерии и косметики, в том числе, потребители могут столкнуться с поддельными товарами из категории люкс. Кроме того, некачественные копии брендов появляются и на общедоступных маркетплейсах, добавила она.

«SHOT проверка» была создана, чтобы обратить внимание структур власти и потребителей на то, что происходит. На законодательном уровне необходимо решить вопрос о добросовестности бизнеса, а потребители должны всегда хорошо и доступно информироваться о своих правах и возможностях. Мы развиваем грамотность у людей, даем возможность учиться на своих ошибках, делимся лайфхаками», — подчеркнула Александрова.

Врач-дерматовенеролог, косметолог, руководитель «Центра Лечения Осложнений» на базе «Клиники профессора Юцковской», преподаватель «Школы профессора Юцковской» Алла Королева до этого рассказала «Газете.Ru», что российский рынок препаратов для косметологических процедур наводнила контрафактная продукция, использование которой может приводить к опасным последствиям.

Ранее россиянам рассказали, как не приобрести подделку при выборе духов.