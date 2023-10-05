Стало известно, на сколько сократился ФНБ за сентябрь

Объем Фонда национального благосостояния РФ на 1 октября текущего года составил 13,6 трлн рублей, или $140,1 млрд. Что на 55,3 млрд рублей меньше чем на 1 сентября 2023 года. Это эквивалентно 9,1% прогнозируемого на 2023 год ВВП страны. Об этом сообщает Министерство финансов РФ.

Ликвидные активы ФНБ достигли 7,14 трлн рублей, или $73,3 млрд. Их доля от ВВП России оценивается в 4,8%. За период с 15 декабря 2022 года по 30 сентября 2023 года доход от размещения средств фонда в иностранной валюте составил $98,7 млн. Курсовые разницы и переоценка золотых активов принесли ФНБ 2,33 трлн рублей с начала года.

В конце сентября министр финансов РФ Антон Силуанов рассказал, в чем в чем будут храниться деньги главной российской «кубышки». В настоящее время в фонде размещено €4,07 млрд, 279,77 млрд юаней, 508 тонн золота и 395,9 млн рублей.

Ранее Силуанов сказал, что средства ФНБ не будут потрачены на финансирование высокосортных магистралей в 2024 году.