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Ереван призвал не искать политику в проблемах с поставками армянского коньяка

Минэкономики Армении не нашло политики в проблемах с отправкой коньяка в Россию

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Depositphotos

Министр экономики Армении Ваан Керобян заявил в интервью «Интерфакс», что в проверках качества армянского алкоголя российскими специалистами на контрольно-пропуском пункте «Верхний Ларс» на российско-грузинской границе нет никакой политики.

3 октября агентство РБК со ссылкой на двух участников рынка сообщало, что крупные российские импортеры алкоголя столкнулись с проблемами при поставках алкогольной продукции, в частности коньяка, из Армении. Сложности, по их словам, возникли у фур, пересекавших российско-грузинскую границу на КПП «Верхний Ларс», где Федеральная таможенная служба РФ ужесточила проверки машин с грузами из Армении.

Керобян уточнил, что машины с алкоголем проходят, но не все, накануне проехали десятки машин.

Армянский министр сообщил, что российские специалисты взяли пробы грузов из ряда автомобилей на экспертизу. Керобян призвал не утрировать проблему и подчеркнул, что Ереван заинтересован в экспорте в другие страны качественной продукции.

Ранее в Госдуме заявили, что Путин не сможет попасть в Армению из-за ратификации Римского статута МУС.

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