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В России оценили вероятность возврата курса доллара к отметке 100 рублей

Финансист Бабин: уровень 100 рублей для курса доллара остается непреодолимым

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Уровень 100 рублей для курса доллара пока остается непреодолимым. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал эксперт по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

«Уровень недостижим, хотя попытки его пробоя не прекращаются. Вероятно, в России удалось обеспечить баланс между спросом на иностранную валюту и ее предложением. В какой-то момент это равновесие способно сдвинуться даже в сторону укрепления рубля благодаря увеличению притока валюты на фоне дорогой нефти», — отметил эксперт.

Но нефть стремительно дешевеет, и есть риски, что даже на текущих относительно высоких уровнях ей не удастся закрепиться, считает Бабин. Поэтому восходящая коррекция рубля может оказаться недолгой и ограниченной в размере, подытожил он.

Курс рубля после негативного старта восстановился, однако в начале основной сессии сдал позиции, выйдя в умеренный минус. Российская валюта все же сумела удержаться от более глубокой просадки, вернувшись к текущему моменту в небольшой плюс. По данным Мосбиржи на 14:42 мск, доллар торгуется на уровне 99,7300 рубля, прибавляя с утра 0,15%. Евро стоит 104,9125 рубля (плюс 0,1825%). Цена барреля эталонной североморской марки Brent в четверг на торгах лондонской биржи ICE опускалась ниже $85.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, что будет с курсом рубля в октябре.

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