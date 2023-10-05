Глава Росатома Лихачев сообщил, когда будет запущена ЗАЭС

Глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев заявил, что Запорожская АЭС может быть запущена в 2024 году. Об этом сообщает телеканал «Россия 24».

«Думаю, что в следующем году по мере развития ситуации мы будем искать варианты и возможности перевода этого объекта в разряд действующих», — сказал Лихачев.

Ранее заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков на полях VI международного форума «Россия и Ибероамерика в турбулентном мире: история и современность», что ситуация вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) является непростой, попытки Украины дестабилизировать там обстановку не прекращаются.

Рябков отметил, что Российская Федерация предостерегает Украину и ее спонсоров от попыток дестабилизировать обстановку вокруг Запорожской АЭС. Дипломат призвал генерального директора Международного агентства по атомной энергии Рафаэля Гросси послать Киеву и его спонсорам сигналы не совершать дестабилизирующих действий вокруг станции.

Замглавы МИД подчеркнул, что российская сторона призывает МАГАТЭ фиксировать, кто несет ответственность за нападения на Запорожскую АЭС.

Ранее сообщалось, что Кремль отреагировал на сообщения о скорых переговорах по урегулированию на Украине.