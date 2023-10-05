Всемирный банк спрогнозировал рост российской экономики по итогам года

Всемирный банк спрогнозировал рост валового внутреннего продукта (ВВП) России на 1,6% в 2023 году и на 1,3% в 2024 году. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на обновленный экономический прогноз организации для развивающихся государств Европы и Центральной Азии.

В 2025 году рост российской экономики замедлится до 0,9%, оценил Всемирный банк.

Накануне в ООН сообщили, что Россия — одна из немногих стран входящих в «Большую двадцатку», чей экономический рост ВВП предположительно ускорится в этом году и составит 2,2%.

В сентябре Минэкономразвития России улучшило прогноз для отечественной экономики в текущем году с 1,2 до 2,8% под влиянием более благоприятной внешнеэкономической конъюнктуры. Центробанк РФ ожидает рост российской экономики на уровне 1,5-2,5% в 2023-м и 0,5-1,5% в 2024 году.

Президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что рост ВВП России по итогам 2023 года ожидается на уровне около 1,5%-2%. По его словам, рост ВВП позволит российской экономике сохранить место в ряду ведущих в мире.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как ключевая ставка ЦБ РФ влияет на экономический рост в России.